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В Красноярске сгорели четыре автомобиля из-за короткого замыкания

Пожар случился днём 13 января на улице Алёши Тимошенкова.

Источник: МЧС РФ

В Красноярске сгорели четыре автомобиля из-за короткого замыкания. Об этом инциденте рассказали в управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар случился днём 13 января на улице Алёши Тимошенкова — огонь охватил хозпостройку, навес, 4 легковых автомобиля, а также частично кровлю двух жилых домов. Общая площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

Пожар удалось потушить за 5,5 часов. В ликвидации участвовали 39 человек и 11 единиц спецтехники МЧС. Предварительная причина: короткое замыкание электропроводки.

Отметим, за прошедшие сутки, 13 января, пожарные потушили 14 возгораний в Красноярском крае.

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