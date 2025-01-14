В Красноярске сгорели четыре автомобиля из-за короткого замыкания. Об этом инциденте рассказали в управлении МЧС России по Красноярскому краю.
Пожар случился днём 13 января на улице Алёши Тимошенкова — огонь охватил хозпостройку, навес, 4 легковых автомобиля, а также частично кровлю двух жилых домов. Общая площадь возгорания составила 140 квадратных метров.
Пожар удалось потушить за 5,5 часов. В ликвидации участвовали 39 человек и 11 единиц спецтехники МЧС. Предварительная причина: короткое замыкание электропроводки.
Отметим, за прошедшие сутки, 13 января, пожарные потушили 14 возгораний в Красноярском крае.