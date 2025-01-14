Красноярец сутки пробыл на отрезанном водой острове в Татышев-парке

Первым делом мужчина сам попробовал выбраться из ловушки, но течение сносило и его, а от холодной воды свело судорогой ноги. Он весь день звал на помощь, а телефон и вовсе был разряжен. К счастью, ему удалось развести костер, чтобы согреться и дождаться помощи. На следующий день утром его увидели охранники острова Татышев и вызвали спасателей.