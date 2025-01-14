Красноярец сутки пробыл на отрезанном водой острове в Татышев-парке

В Красноярске 31-летний мужчина гулял по острову Татышев и не заметил, как прибыла вода. По итогу та часть суши, где он находился, превратилась в отдельный островок.
Первым делом мужчина сам попробовал выбраться из ловушки, но течение сносило и его, а от холодной воды свело судорогой ноги. Он весь день звал на помощь, а телефон и вовсе был разряжен. К счастью, ему удалось развести костер, чтобы согреться и дождаться помощи. На следующий день утром его увидели охранники острова Татышев и вызвали спасателей.
Прибывшие на место спасатели добрались до места и эвакуировали мужчину до здания поисково-спасательного отряда на о. Отдыха. Пострадавший получил переохлаждение, была сильная дрожь во всем теле. Пока ждали медиков, спасатели отогрели пострадавшего теплым душем и горячим чаем.
В КГКУ «Спасатель» отмечают, что мужчина не был подготовлен к прогулке, он был в кроссовках и легких брюках, при этом близким о своих планах и маршруте он ничего не сказал. Телефон не зарядил.
«Важно учитывать погодные условия, специфику местности для прогулок и готовиться к ним основательно. Берите с собой телефон со 100% зарядом батареи и в случае происшествия незамедлительно звоните на единый номер экстренных оперативных служб — 112. Своевременность может спасти жизнь», — добавили в краевом государственном учреждении.