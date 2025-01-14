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В Черемхово после ДТП в больницу попали дети-пассажиры автобуса

В понедельник в Черемхово в ДТП попал маршрутный автобус. Пострадали двое подростков-пассажиров. И виновник аварии — водитель иномарки, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Как рассказали в пресс-службе ГАИ Иркутской области, «Тойота Аллион» вылетела на встречку на Центральном путепроводе города и врезалась в пассажирский ПАЗ, двигавшийся по маршруту «ПАТП-Каркас-Разрез»:

«В салоне автобуса находились 8 человек. В результате случившегося с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены два подростка, а также водитель легковушки. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте».

За проводимыми полицейскими мероприятиями по установлению всех причин и условий ДТП наблюдают сотрудники прокуратуры.