В Черемхово после ДТП в больницу попали дети-пассажиры автобуса

Как рассказали в пресс-службе ГАИ Иркутской области, «Тойота Аллион» вылетела на встречку на Центральном путепроводе города и врезалась в пассажирский ПАЗ, двигавшийся по маршруту «ПАТП-Каркас-Разрез»:
«В салоне автобуса находились 8 человек. В результате случившегося с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены два подростка, а также водитель легковушки. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте».
За проводимыми полицейскими мероприятиями по установлению всех причин и условий ДТП наблюдают сотрудники прокуратуры.