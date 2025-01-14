Хит новогодней контрабанды через Иркутск — алкоголь, сигареты и доллары

Как рассказали в пресс-службе иркутской таможни, лидерами нелегального провоза через границу были табак и алкоголь:
«На одном из рейсов из Китая два иностранных туриста нелегально пытались ввезти тысячу сигарет, что превышает беспошлинную норму в четыре раза. Житель Приангарья, прилетевший из Бангкока, пытался пройти по “зеленому коридору” сразу с шестью литрами тайского рома в багаже. Это в два раза больше установленных нормативов для физлиц».
Из России контрабандой в основном вывозили, как бы странно это ни прозвучало, деньги. В пересчете на рубли у пассажиров, улетавших за границу, было изъято около 1,8 миллиона.
«Наиболее крупную сумму — 18,4 тысячи долларов США — авиапассажир пытался вывезти в Ташкент», — отметила начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни Альбина Куприна.
К слову, ранее сообщалось, что из-за иркутских таможенников контрабандисты недополучили 50 миллионов рублей.