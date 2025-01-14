Хит новогодней контрабанды через Иркутск — алкоголь, сигареты и доллары

«На одном из рейсов из Китая два иностранных туриста нелегально пытались ввезти тысячу сигарет, что превышает беспошлинную норму в четыре раза. Житель Приангарья, прилетевший из Бангкока, пытался пройти по “зеленому коридору” сразу с шестью литрами тайского рома в багаже. Это в два раза больше установленных нормативов для физлиц».