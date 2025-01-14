Бусаргин: в Энгельсе после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины повреждения зафиксированы на промпредприятии в городе Энгельсе, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он подчеркнул, что на месте работают сотрудники экстренных служб.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — написал губернатор в Telegram.
Ранее Бусаргин предупредил, что от Минобороны РФ поступили сведения об угрозе БПЛА. Он заявил, что в Саратовской области локально работают системы оповещения.
Напомним, 8 января в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины на промышленном предприятии в Энгельсе начался пожар. Возгорание было ликвидировано накануне.
Во время тушения пожара погибли двое сотрудников МЧС.