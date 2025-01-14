Авиапассажиры украли у мужчины багаж в аэропорту Иркутска

В Иркутске пассажир, прилетевший из Бодайбо, обратился за помощью к правоохранителям, после того, как неизвестные украли его багаж. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Оказалось, что при выходе с рейса мужчина не нашел свою сумку, в которой лежали личные вещи, медицинские принадлежности и деньги. Полицейским удалось найти подозреваемых, ими оказались авиапассажиры 41 и 63 лет.
— Задержанный рассказали, что находились в здании аэропорта и заметили стоящий чемодан. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, похитили его, предполагая, что в нем могут быть ценные вещи. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
Сейчас завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение поездов восстановили на станции Ангаракан в Бурятии после схода вагонов.