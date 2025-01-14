Авиапассажиры украли у мужчины багаж в аэропорту Иркутска

— Задержанный рассказали, что находились в здании аэропорта и заметили стоящий чемодан. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, похитили его, предполагая, что в нем могут быть ценные вещи. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.