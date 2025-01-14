25-летний водитель «Тойоты» врезался в грузовик и погиб в Братском районе

В Братском районе произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все около 23:15 на 124 километре федеральной автодороги «Вилюй».
По предварительным данным, 25-летний водитель «Тойоты Короллы» ехал со стороны Братска в направлении Тулуна, однако не справился с управлением и выехал на встречку. Из-за этого столкнулся с мимо проезжающим автомобилем ГАЗ.
Мужчина не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— В ДТП водитель иномарки погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего, — уточнили в ведомстве.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
В это время очевидцев и свидетелей аварии просят обратиться в отдел полиции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус, в салоне которого находилось восемь человек. Травмы получили три человека.