Власти Челябинска сняли с себя ответственность за нападение бездомных собак на школьника

Все произошло 13 января. Агрессивные животные с нелегальной стоянки напали на мальчика, проходившего мимо по улице Агалакова. Ребенка спас случайный прохожий.
В тот же день региональное следственное управление сообщило, что по факту возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Ситуация с нападением бродячих собак на ребенка, конечно, вопиющая. Владельцы незаконной автостоянки не только проигнорировали законные требования администрации, разместив ее повторно после демонтажа, но и создали опасный прецедент для жизни и здоровья людей. Они, вероятно, подкармливали животных, чтобы те охраняли машины, и активно препятствовали работе отлова, приезжающего на вызовы. В итоге случилась беда», — прокомментировал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
По его словам, уже направлено обращение о содействии в демонтаже стоянки и отлове бродячих собак в правоохранительные органы. «Держим ситуацию на контроле, чтобы жители этого микрорайона не боялись отпускать своих детей на улицу», — заключил чиновник.