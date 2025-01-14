Власти Челябинска сняли с себя ответственность за нападение бездомных собак на школьника

«Ситуация с нападением бродячих собак на ребенка, конечно, вопиющая. Владельцы незаконной автостоянки не только проигнорировали законные требования администрации, разместив ее повторно после демонтажа, но и создали опасный прецедент для жизни и здоровья людей. Они, вероятно, подкармливали животных, чтобы те охраняли машины, и активно препятствовали работе отлова, приезжающего на вызовы. В итоге случилась беда», — прокомментировал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.