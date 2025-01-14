Экс-депутат из Прикамья заплатит 8,1 миллиона за сбитого насмерть ребёнка

В новости не указан источник информации, однако, по данным perm.aif.ru, 9 января Чусовской городской суд удовлетворил иск о возмещении ущерба от ДТП страховой компании «Росгосстрах» к Ильшату Хасянову — предпринимателю и экс-депутату из посёлка Лямино, который в конце декабря был осуждён за смертельное ДТП. В августе 2024 года он на автомобиле насмерть сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде по обочине.