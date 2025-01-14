Экс-депутат из Прикамья заплатит 8,1 миллиона за сбитого насмерть ребёнка

Размер компенсации, которую экс-депутат заплатит семье сбитого им насмерть 10-летнего мальчика в Чусовском округе Пермского края, превысил 8 миллионов рублей, сообщает сайт телекомпании «Рифей».
В новости не указан источник информации, однако, по данным perm.aif.ru, 9 января Чусовской городской суд удовлетворил иск о возмещении ущерба от ДТП страховой компании «Росгосстрах» к Ильшату Хасянову — предпринимателю и экс-депутату из посёлка Лямино, который в конце декабря был осуждён за смертельное ДТП. В августе 2024 года он на автомобиле насмерть сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде по обочине.
Суд приговорил виновника аварии к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он должен выплатить в пользу семьи погибшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 7,9 миллиона рублей и, как теперь стало известно, компенсацию материального вреда в размере 212,5 тысячи рублей.
Подробнее о трагедии в Лямино — в материале perm.aif.ru.