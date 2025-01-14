В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута

В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера «Волгонефть-239», который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 января ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.