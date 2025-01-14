В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута

«По результатам мониторинга выявлено четыре факта обнаружения нефтепродуктов в Сакском районе на протяжении 8,3 км, и подтвержден один факт мазута на острове Тузла на трех километрах. Морскими судами фактов обнаружения нефтепродуктов в акватории не выявлено», — написала она в Telegram-канале.
Ситуация с разливов мазута на контроле 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.
За чистотой акватории Черного моря, его западного и южного побережья следят 23 судна, с воздуха мониторят ситуацию два вертолета Ми-8.
Для уборки мазута привлечено 846 человек. Всего обследовано 431,4 км береговой линии и 110,3 квадратных километра акватории. Собрано 7,92 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 8,5 км береговой линии. Осталось очистить 2,8 км на острове Тузла.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера «Волгонефть-239», который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 января ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.