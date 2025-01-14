По стражу заключили виновника смертельного ДТП в Приморье

В результате аварии, произошедшей на дороге, две женщины, одна из которых была 1946 года рождения, а вторая — 53-летняя дочь, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП. На основании позиции прокурора, суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на срок в два месяца.