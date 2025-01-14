По стражу заключили виновника смертельного ДТП в Приморье

Сотрудник прокуратуры Большекаменского района поддержал следователя о применении ограничительных мер в отношении водителя, ставшего виновником ДТП, в котором погибли две женщины в пгт Смоляниново.
В пятницу, 11 января 2025 года, на трассе «Артём-Находка», неподалёку от посёлка городского типа Смоляниново, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Toyota Chaser» совершил наезд на двух женщин, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Мужчина в возрасте 26 лет находится под стражей.
В результате аварии, произошедшей на дороге, две женщины, одна из которых была 1946 года рождения, а вторая — 53-летняя дочь, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП. На основании позиции прокурора, суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на срок в два месяца.
Ход и результаты расследования находятся на контроле в межрайонной прокуратуре. Мужчина обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».