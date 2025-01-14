В Омске мужчина зарезал свою сожительницу

В Омске задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей сожительницы. Трагедия произошла вечером 12 января в одном из домов на проспекте Мира.
По версии следствия, подозреваемый нанёс женщине ножевые ранения от которых она скончалась. Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По информации пресс-службы СУ СКР по Омской области, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Напомним, что перед самым Новым годом в Омске также произошло убийство, где орудием преступления стал нож. 49-летняя женщина ударила им в грудь своего сожителя во время подготовки к празднику.