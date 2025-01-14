Захват заложников в Актобе: стали известны подробности

«13 января около 20:00 часов в Центр оперативного управления поступило сообщение о захвате заложницы в частном жилом доме в городе Актобе. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и спецподразделения. По прибытию оперативных служб было достоверно установлено, что в заложниках находится одна женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым».