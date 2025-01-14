Захват заложников в Актобе: стали известны подробности

«13 января около 20:00 часов в Центр оперативного управления поступило сообщение о захвате заложницы в частном жилом доме в городе Актобе. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и спецподразделения. По прибытию оперативных служб было достоверно установлено, что в заложниках находится одна женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым».
При этом, злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. Три часа ведись переговоры, подозреваемый отказался выполнить требования и тогда приняли решение штурмовать дом.
«В результате спецоперации подозреваемый задержан и заложница освобождена. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями. К сожалению, один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой — в больнице. Третьему пострадавшему врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь».
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Департамент полиции выражает соболезнования родным и близким погибших и гарантирует, что виновный понесет наказание по всей строгости закона, подчеркнули в полиции.
Между тем, аким региона Асхат Шахаров заявил, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы.
«В настоящее время пострадавшей оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь. Кроме того, будет организована необходимая помощь для проведения похорон погибших. В этой связи выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые не спали всю ночь и проявили профессионализм при задержании подозреваемого».
Меры безопасности под контролем акимата, заверил Шахаров.