Волгоградка по ошибке перевела незнакомцу 255 тысяч рублей

В обосновании своих требований женщина указала, что летом 2024 года через банкомат осуществляла взнос денежных средств. При этом она ошибочно перевела на счет ответчика 255 тыс. рублей, хотя не имела перед ним финансовых обязательств.
Денежные средства истцу после этого не вернули.
Суд пришел к выводу о неосновательном получении денег ответчиком, поскольку не было доказано, что средства были переведены для проведения сделки или в качестве благотворительности.
С ответчика в пользу женщины взыскали сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими деньгами, судебные расходы. Всего мужчину обязали выплатить свыше 303 тыс. рублей, сообщили в Городищенском районном суде Волгоградской области.
Решение еще не вступило в законную силу.