Хабаровский суд вынес приговор известному московскому актёру-дебоширу

Железнодорожный районный суд города Хабаровска вынес приговор известному российскому актёру сериалов Евгению Воловенко, который в сентябре 2024 устроил пьяный дебош на борту самолёта. Он летел из Москвы в столицу нашего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», звезда «Солдатов», «Папиных дочек» и «Следа» ответит за хулиганство крупным штрафом.
Напомним, что Евгений Воловенко потерял контроль над собой на борту по пути из Москвы в Хабаровск. Артист оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату, продать выпивку и несколько раз пытался прорваться в туалет бизнес-класса и открыть дверь самолёта. Когда полицейские встретили его с рейса из Москвы, он был настолько пьян, что с трудом стоял на ногах. Мужчина признался, что выпил несколько бутылок коньяка.
По информации, предоставленной в районном суде, в ходе заседания актёр признал свою вину и раскаялся в содеянном. При этом от дачи показаний он отказался, подтвердив слова, сказанные им в ходе предварительного расследования. С его слов, вменяемые ему деяния он не помнит, так как был сильно пьян, но не исключил, что на такое был способен. Как рассказали бортпроводники, во время дебоша Воловенко вступил в конфликт с пассажиром, но до рукоприкладства дело не дошло — позже они примирились.
Отметим, что санкции по уголовной статье «Хулиганство» предусматривают как штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч, так и реальное лишение свободы, однако суд принял в учёт смягчающие обстоятельства.
— В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд установил признание вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновного, принесение извинений потерпевшим, возмещение потерпевшему вреда, причиненного преступлением, в полном объеме, оказание благотворительной помощи КГБУ «Хабаровский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено, — указано в приговоре суда.
Принимая всё это в расчёт, в инстанции приняли решение назначить актёру наказание в виде штрафа ниже низшего предела. Таким образом, за устроенный дебош Евгений Воловенко заплатит 90 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.