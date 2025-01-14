Хабаровский суд вынес приговор известному московскому актёру-дебоширу

По информации, предоставленной в районном суде, в ходе заседания актёр признал свою вину и раскаялся в содеянном. При этом от дачи показаний он отказался, подтвердив слова, сказанные им в ходе предварительного расследования. С его слов, вменяемые ему деяния он не помнит, так как был сильно пьян, но не исключил, что на такое был способен. Как рассказали бортпроводники, во время дебоша Воловенко вступил в конфликт с пассажиром, но до рукоприкладства дело не дошло — позже они примирились.