Во Владивостоке женщина использовала перцовый газ в споре на парковке

Медики прибыли на место спустя 13 минут. Женщина, на которую было совершено нападение, не нуждалась в госпитализации, так как она была в очках, что минимизировало контакт с газом. До приезда скорой пострадавшая самостоятельно промыла глаза водой и молоком.