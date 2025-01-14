Во Владивостоке женщина использовала перцовый газ в споре на парковке

Во Владивостоке конфликт на парковке, случившийся незадолго до новогодних праздников, привел к применению перцового баллончика. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Владивостокской скорой.
Отмечается, что две женщины не поделили парковку около офиса оператора доставки документов и грузов. Одна из участниц спора дважды распылила газ в лицо сопернице. Пострадавшей оперативно оказала помощь бригада скорой медицинской помощи подстанции «Центральная».
Медики прибыли на место спустя 13 минут. Женщина, на которую было совершено нападение, не нуждалась в госпитализации, так как она была в очках, что минимизировало контакт с газом. До приезда скорой пострадавшая самостоятельно промыла глаза водой и молоком.
Позже женщина обратилась в полицию для фиксации инцидента. Медики в свою очередь отметили, что подобные бытовые конфликты стали происходить чаще.
Напомним, в конце декабря 2024 года во Владивостоке в районе кольца Инструментального завода произошла драка между двумя водителями. Конфликт начался на дороге и вскоре перерос в физическое противостояние прямо на проезжей части.