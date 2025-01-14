Пострадавшую в авиакатастрофе под Актау девочку выписали из московской больницы

Она пострадала при крушении самолета Азербайджанский авиалиний близ Актау 25 декабря 2024 года.
«Она вместе с бабушкой. Мама продолжает лечение в одной из московских клиник. Мы на связи с семьёй, чтобы при необходимости оказать помощь».
Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Азербайджанские авиалинии, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж.
Погибли 38 человек, выжили 29 человек. Среди погибших один ребенок, двое детей госпитализировали.