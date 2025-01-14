Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшую в авиакатастрофе под Актау девочку выписали из московской больницы

АСТАНА, 14 янв — Sputnik. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о выписке из московской больницы 11-летней девочки.

Источник: Акимат Мангистауской области

Она пострадала при крушении самолета Азербайджанский авиалиний близ Актау 25 декабря 2024 года.

«Она вместе с бабушкой. Мама продолжает лечение в одной из московских клиник. Мы на связи с семьёй, чтобы при необходимости оказать помощь».

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Азербайджанские авиалинии, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж.

Погибли 38 человек, выжили 29 человек. Среди погибших один ребенок, двое детей госпитализировали.

здоровье