Жителя Владивостока отправили в колонию на длительный срок за попытку сбыта наркотиков

Жителя Владивостока приговорили к длительному лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Судом установлено, что в декабре 2022 года ранее судимый молодой человек приготовил к сбыту более 400 граммов синтетического наркотика. Однако парня задержали, и он не успел довести преступный умысел до конца.
На момент совершения преступления осужденный был несовершеннолетним и уже находился под условным наказанием за хранение наркотиков. Несмотря на это, он вновь нарушил закон. Изъятые наркотические вещества переданы на экспертизу и удалены из незаконного оборота.
«С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему итоговое наказание в виде 10 лет лишения свободы», — сообщили в надзорном ведомстве.
Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Приморье мужчина получил 11 лет за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. В декабре 2022 года на улице Адмирала Юмашева 24-летнего жителя Надеждинского района задержали сотрудники ГИБДД. У мужчины обнаружили 11 свертков наркотического вещества общей массой более 10 граммов. В судебном заседании было установлено, что обвиняемый планировал продать наркотики.