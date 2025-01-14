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В Самарской области потушили 22 техногенных пожара за пять дней

В МЧС рассказали об оперативной обстановке в Самарской области с 9 по 13 января.

Источник: Комсомольская правда

С 9 по 13 января на территории Самарской области произошло 22 техногенных пожара. К счастью, из-за них никто не погиб. Об оперативной обстановке в регионе рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

«Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 19 раз. В авариях погиб один человек, пострадали 27», — сообщили в пресс-службе.

На водных объектах ЧП не было. Сейчас проводятся профилактические мероприятия. Спасатели будут обеспечивать безопасность во время празднования православного праздника Крещение Господне.

Напомним, в этом году в регионе планируется организовать около 70 купелей, из них четыре в Самаре. Ожидается, что места массовых крещенских купаний на территории Самарской области посетит более 10 тысяч человек.

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