В Самарской области потушили 22 техногенных пожара за пять дней

С 9 по 13 января на территории Самарской области произошло 22 техногенных пожара. К счастью, из-за них никто не погиб. Об оперативной обстановке в регионе рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
«Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 19 раз. В авариях погиб один человек, пострадали 27», — сообщили в пресс-службе.
На водных объектах ЧП не было. Сейчас проводятся профилактические мероприятия. Спасатели будут обеспечивать безопасность во время празднования православного праздника Крещение Господне.
Напомним, в этом году в регионе планируется организовать около 70 купелей, из них четыре в Самаре. Ожидается, что места массовых крещенских купаний на территории Самарской области посетит более 10 тысяч человек.