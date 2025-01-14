В Смольном объяснили причину возгорания лазурных автобусов

По словам чиновника, базовых причины две — короткое замыкание либо устройство гидропривода радиатора. «Фонтанка» рассказывала о механике таких возгораний: попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
Установка электровентилятора вместо гидравлического — дополнительная нагрузка на энергетическую систему автобуса.
«Есть генератор с определенным объемом выработки электроэнергии. И есть энергопотребители, число которых за последние годы выросло: медиаэкраны, видеокамеры, платежные терминалы, навигация, кондиционеры. Тот же самый генератор всех обеспечить не может, идёт борьба за него, как в космической станции, борьба за экономию».
По его словам, после инцидентов с возгоранием автобусов два производителя — МАЗ и Volgabus представили модели с электроприводом вентиляторов.
Глава комтранса также подчеркнул, что во всех инцидентах с горением нет ни одного пострадавшего.
Ранее в Смольном и в компаниях-производителях говорили, что дефекты компоновки связаны в том числе с санкционным давлением, из-за которого пришлось менять или обрубать цепочки поставок комплектующих.