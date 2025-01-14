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В Смольном объяснили причину возгорания лазурных автобусов

Возгорания в петербургских автобусах последних двух лет связаны с компоновкой деталей и в частности системой охлаждения радиатора. Об этом Фонтанке 14 января в интервью рассказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

По словам чиновника, базовых причины две — короткое замыкание либо устройство гидропривода радиатора. «Фонтанка» рассказывала о механике таких возгораний: попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.

Установка электровентилятора вместо гидравлического — дополнительная нагрузка на энергетическую систему автобуса.

«Есть генератор с определенным объемом выработки электроэнергии. И есть энергопотребители, число которых за последние годы выросло: медиаэкраны, видеокамеры, платежные терминалы, навигация, кондиционеры. Тот же самый генератор всех обеспечить не может, идёт борьба за него, как в космической станции, борьба за экономию».

рассказал Енокаев

По его словам, после инцидентов с возгоранием автобусов два производителя — МАЗ и Volgabus представили модели с электроприводом вентиляторов.

Глава комтранса также подчеркнул, что во всех инцидентах с горением нет ни одного пострадавшего.

Ранее в Смольном и в компаниях-производителях говорили, что дефекты компоновки связаны в том числе с санкционным давлением, из-за которого пришлось менять или обрубать цепочки поставок комплектующих.