В Смольном объяснили причину возгорания лазурных автобусов

«Есть генератор с определенным объемом выработки электроэнергии. И есть энергопотребители, число которых за последние годы выросло: медиаэкраны, видеокамеры, платежные терминалы, навигация, кондиционеры. Тот же самый генератор всех обеспечить не может, идёт борьба за него, как в космической станции, борьба за экономию».