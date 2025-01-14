В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра

Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра в окрестностях населенного пункта. Согласно поступившей от местных жителей информации, тигр напал на рыбачившего на речке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место отправились сотрудники полиции и охотнадзора.