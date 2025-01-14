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В Башкирии сын жестоко избил пожилую мать и задушил

Сын жестоко избил пожилую мать и задушил. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, смертельный инцидент произошел в Учалинском районе в сентябре 2023 года.

Источник: Башинформ

По версии следствия, между 43-летним мужчиной и его 71-летней матерью произошел конфликт. Сын нанес пожилой женщине тупыми и твердыми предметами не менее 47 ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а после задушил ее.

«Он обвиняется в преступлении по статье “убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью”. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Верховный суд РБ для рассмотрения по существу», — проинформировали в ведомстве.