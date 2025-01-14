Отца 5 детей убили на улице в Павлодаре: подсудимый заплатит 10 млн тенге семье погибшего

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст. 99 УК) рассмотрели 13 января в СМУС Павлодарской области.
Выяснилось, что в июле прошлого года подсудимый у себя дома распивал спиртные напитки вместе с двумя гостями. Позже, выйдя на улицу, один из них по телефону, а затем в голосовом сообщении в общем городском чате «Группа для общения» в мессенджере WhatsApp стал нецензурно оскорблять и угрожать подсудимому физической расправой.
«На этой почве у подсудимого, находящегося в алкогольном опьянении, возник умысел на причинение смерти. С этой целью он вышел с ножом на улицу, которым нанес потерпевшему удары в область грудной клетки слева, а также по левой руке», — установил суд.
От полученных ран в результате острой кровопотери мужчина скончался.
Вина подсудимого была доказана показаниями свидетеля, заключениями экспертиз, видеозаписями и другими исследованными в суде доказательствами.
Подсудимый не отрицал нанесение ран потерпевшему, но просил его деяния квалифицировать по менее тяжкой статье — ч.3 ст. 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
«Установлено, что подсудимый с прямым умыслом на причинение смерти нанес потерпевшему с силой удар ножом в область сердца. В этой связи его деяние квалифицировано как убийство», — подчеркнули в суде.
С учетом наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей и частичного признания вины суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы.
Также в пользу супруги погибшего с учетом оставшихся без отца пятерых несовершеннолетних детей взыскана компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге. Приговор в законную силу пока не вступил.