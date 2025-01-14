Отца 5 детей убили на улице в Павлодаре: подсудимый заплатит 10 млн тенге семье погибшего

Выяснилось, что в июле прошлого года подсудимый у себя дома распивал спиртные напитки вместе с двумя гостями. Позже, выйдя на улицу, один из них по телефону, а затем в голосовом сообщении в общем городском чате «Группа для общения» в мессенджере WhatsApp стал нецензурно оскорблять и угрожать подсудимому физической расправой.