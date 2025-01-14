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14 пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области

В результате возгораний никто не пострадал.

За минувшие сутки на Среднем Урале сотрудники МЧС реагировали на 14 пожаров. Так, накануне в Карпинске на улице 8 Марта на площади 2 квадратных метра горела входная дверь в квартире на пятом этаже многоэтажки. Огонь потушили за 4 минуты 8 спасателей на 3 единицах техники, пострадавших нет.

В Екатеринбурге по улице Ленинградская горела электропроводка в электрощитовой на первом этаже жилой многоэтажки.

«Огнеборцами с помощью дыхательных аппаратов были спасены два человека. Пострадавших нет. В течение двух минут 12 специалистов на 3 единицах техники справились с огнем», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На улице Пехотинцев в Екатеринбурге горел мусор в неэксплуатируемом строении на площади 50 «квадратов». На месте работали 9 спасателей и три спецмашины. Пожар потушили за 30 минут.

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