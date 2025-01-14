14 пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки на Среднем Урале сотрудники МЧС реагировали на 14 пожаров. Так, накануне в Карпинске на улице 8 Марта на площади 2 квадратных метра горела входная дверь в квартире на пятом этаже многоэтажки. Огонь потушили за 4 минуты 8 спасателей на 3 единицах техники, пострадавших нет.