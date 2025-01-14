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В селе Большеустьикинское мужчина во время ссоры взялся за ружье и открыл огонь

Житель Башкирии во время бытового конфликта устроил пальбу из ружья.

Источник: Комсомольская правда

В Мечетлинском районе Башкирии произошел конфликт, участник которого в какой-то момент взялся за ружье. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 января, в селе Большеустьикинское. Предварительно было установлено, что между двумя мужчина произошла ссора, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из незарегистрированного гладкоствольного ружья. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

На место ЧП были направлены сотрудники полиции, участников инцидента доставили в отделение. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Про факту случившегося началась проверка, ее материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

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