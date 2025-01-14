В селе Большеустьикинское мужчина во время ссоры взялся за ружье и открыл огонь

В Мечетлинском районе Башкирии произошел конфликт, участник которого в какой-то момент взялся за ружье. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 января, в селе Большеустьикинское. Предварительно было установлено, что между двумя мужчина произошла ссора, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из незарегистрированного гладкоствольного ружья. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
На место ЧП были направлены сотрудники полиции, участников инцидента доставили в отделение. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Про факту случившегося началась проверка, ее материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.