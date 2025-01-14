В селе Большеустьикинское мужчина во время ссоры взялся за ружье и открыл огонь

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 января, в селе Большеустьикинское. Предварительно было установлено, что между двумя мужчина произошла ссора, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из незарегистрированного гладкоствольного ружья. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.