Четыре ребенка получили травмы в авариях в Иркутске и районе с начала года

В Иркутске и районе с начала января 2025 четверо несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на прокуратуру региона.
По предварительной информации, ночью 6 января на улице Ушаковской в Иркутске столкнулись «ГАЗ 31029» и «Тойота Королла», травмы получил несовершеннолетний пассажир первого авто, а также оба водителя.
— Вечером 8 января женщина за рулем «Honda Stepwgn» ехала в направлении села Урик. В какой-то момент остановилась справа на обочине, выезжая на дорогу, столкнулась с «Toyota Premio». Травмы получили два несовершеннолетних пассажира «Хонды», — уточнили в агентстве.
Также днем 13 января в рабочем поселке Маркова на улице Молодежной водитель «Ссанг Ёнг Актион» сбил семилетнего пешехода, переходившего дорогу.
Всем пострадавшим помогли, сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего. В это время прокуратура региона проконтролирует ход и результаты проверки, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25-летний водитель «Тойоты» врезался в грузовик и погиб в Братском районе.