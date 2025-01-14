«Грубо себя вели»: Подросток напал с пистолетом на пассажиров автобуса в Петербурге

Полицейские вычислили хулигана, который угрожал пассажирам автобуса в Петербурге. Им оказался 17-летний подросток. Его задержали. Напомним, что инцидент произошел вечером 12 января в автобусе № 96. Тогда юноша после словесного конфликта достал пневматический пистолет и стал им угрожать пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.