Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Грубо себя вели»: Подросток напал с пистолетом на пассажиров автобуса в Петербурге

Подростка задержали за угрозы пистолетом пассажирам автобуса в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские вычислили хулигана, который угрожал пассажирам автобуса в Петербурге. Им оказался 17-летний подросток. Его задержали. Напомним, что инцидент произошел вечером 12 января в автобусе № 96. Тогда юноша после словесного конфликта достал пневматический пистолет и стал им угрожать пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Пьяная женщина и сопровождающий ее мужчина вели себя невежливо и грубо. Я им сделал замечание, а они меня не послушали. Я сорвался, — попытался оправдаться за свой поступок молодой человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. У подростка изъяли пневматический пистолет. По оперативным данным, задержанный может быть причастен и к другим противоправным действиям, в частности, к трэш-блогингу. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранители.