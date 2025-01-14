Омский подрядчик, благоустроивший парк «Калач на Оми», пошел под суд

По ходатайству следствия суд уже наложил арест на склад ядохимикатов стоимостью более 6,5 млн рублей, принадлежащий обвиняемому. Причиненный ущерб предприниматель компенсировал частично. За мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.