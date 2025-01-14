Омский подрядчик, благоустроивший парк «Калач на Оми», пошел под суд

Омская полиция сообщила о завершении уголовного дела в отношении подрядчика, занимавшегося благоустройством парка «Калач на Оми» в Калачинске. Его обвиняют в мошенничестве на 2, 7 млн рублей. Обвинительное заключение уже передано в суд, расследованием занималось следственное управление УМВД России по Омской области.
По версии следствия, 43-летний владелец строительной организации завысил стоимость выполненных в парке работ. Фактически работ в парке «Калач на Оми» было выполнено меньше, а материалы стоили дешевле.
«Так, было использовано меньше тротуарной плитки, асфальтобетонной смеси и щебня. Также использовались доски более низкого сорта, чем было предусмотрено контрактом», — сообщили в УМВД по Омской области.
Чтобы обосновать эти затраты, предприниматель изготовил подложные документы, на основании которых ему сполна были перечислены бюджетные денежные средства. Все выявленные несоответствия проекту и заключенному контракту подтверждены проведенными экспертизами. По делу допрошено порядка 30 свидетелей.
По ходатайству следствия суд уже наложил арест на склад ядохимикатов стоимостью более 6,5 млн рублей, принадлежащий обвиняемому. Причиненный ущерб предприниматель компенсировал частично. За мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.