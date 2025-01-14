Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области, задержан гражданин России, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей планировавшихся жертв.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области», — говорится в сообщении ФСБ.


«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», — отмечает ФСБ.

По данным спецслужбы, «деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи».

Это не первая попытка задуманного спецслужбами Украины теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), совершившего попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Планировалось отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В 2024 году ФСБ задержала завербованных украинской военной разведкой четверых граждан России, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке террористических актов.

Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных за это преступление граждан Украины были изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) УК России.

ФСБ