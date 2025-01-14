ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных за это преступление граждан Украины были изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) УК России.