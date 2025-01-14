ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области», — говорится в сообщении ФСБ.
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», — отмечает ФСБ.
По данным спецслужбы, «деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи».
Это не первая попытка задуманного спецслужбами Украины теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), совершившего попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Планировалось отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В 2024 году ФСБ задержала завербованных украинской военной разведкой четверых граждан России, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке террористических актов.
Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных за это преступление граждан Украины были изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) УК России.