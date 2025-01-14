Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информацию о пожаре на «Казаньоргсинтезе» в ЕДДС опровергли

По словам представителя службы, возгорание произошло на улице Северо-западной.

Источник: Комсомольская правда

Информацию о пожаре на «Казаньоргсинтезе» в Единой дежурной диспетчерской службе опровергли, сообщает ТАСС.

По словам сотрудника ЕДДС, возгорание произошло не на «Казаньоргсинтезе», а на улице Северо-западной, в доме № 10. Согласно информации 2гис, там находится здание АГЗС «Газпром сжиженный газ».

Как выяснилось, загорелась газовая цистерна. К счастью, никто не пострадал. Ранее местные телеграм-каналы сообщали о якобы возможном пожаре на «Казаньоргсинтезе».

Напомним, в аэропорту Казани временно ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Это решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

пожары