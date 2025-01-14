Информацию о пожаре на «Казаньоргсинтезе» в ЕДДС опровергли

Информацию о пожаре на «Казаньоргсинтезе» в Единой дежурной диспетчерской службе опровергли, сообщает ТАСС.
По словам сотрудника ЕДДС, возгорание произошло не на «Казаньоргсинтезе», а на улице Северо-западной, в доме № 10. Согласно информации 2гис, там находится здание АГЗС «Газпром сжиженный газ».
Как выяснилось, загорелась газовая цистерна. К счастью, никто не пострадал. Ранее местные телеграм-каналы сообщали о якобы возможном пожаре на «Казаньоргсинтезе».
Напомним, в аэропорту Казани временно ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Это решение было принято для обеспечения безопасности полетов.