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Доверчивый самарский пенсионер обменял 50 тысяч на «новые» купюры

В полицию Самары обратился 88-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионер сообщил, что ему на сотовый позвонил неизвестный и рассказал о выпуске новых денежных купюр.

Завладев вниманием мужчины, злоумышленник предложил обменять «устаревшие» деньги на новые. Пенсионер согласился и, когда к нему пришел «обменщик купюр», отдал 50 тысяч рублей. Взамен он получил «новые» купюры, но чуть позже понял, что это — подделка.

Пожилой мужчина попытался связаться с незнакомцем, однако номер, с которого звонил злоумышленник, уже был недоступен.

Осознав, что его обманули мошенники, пенсионер обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.