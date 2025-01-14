Доверчивый самарский пенсионер обменял 50 тысяч на «новые» купюры

Пенсионер сообщил, что ему на сотовый позвонил неизвестный и рассказал о выпуске новых денежных купюр.
Завладев вниманием мужчины, злоумышленник предложил обменять «устаревшие» деньги на новые. Пенсионер согласился и, когда к нему пришел «обменщик купюр», отдал 50 тысяч рублей. Взамен он получил «новые» купюры, но чуть позже понял, что это — подделка.
Пожилой мужчина попытался связаться с незнакомцем, однако номер, с которого звонил злоумышленник, уже был недоступен.
Осознав, что его обманули мошенники, пенсионер обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.