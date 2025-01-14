Бастрыкин контролирует расследование убийства женщины и ребенка в Балахне

По данным следователей, поздно вечером 12 января 2025 года 35-летний мужчина нанес удары тупым предметом по голове своей дочери и множество ножевых ранений жене. Девочка погибла на месте, женщина скончалась в больнице. Мужчина сейчас находится в реанимации, так как пытался свести счеты с жизнью. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.