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Бастрыкин контролирует расследование убийства женщины и ребенка в Балахне

Обвинение предъявят главе семьи.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования убийства 29-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает Следком России.

По данным следователей, поздно вечером 12 января 2025 года 35-летний мужчина нанес удары тупым предметом по голове своей дочери и множество ножевых ранений жене. Девочка погибла на месте, женщина скончалась в больнице. Мужчина сейчас находится в реанимации, так как пытался свести счеты с жизнью. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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