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В Самаре с виновника аварии взыскали компенсацию пострадавшим

С самарца взыскали 270 тысяч рублей из-за долгого восстановления пострадавших после аварии, которую он спровоцировал.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре мужчину уволили с работы из-за травм и длительного восстановления после ДТП. С виновника аварии взыскали компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

«Автомобилист столкнулся со встречным автомобилем Datsun, водитель и пассажирка которого получили серьезные травмы. Реабилитация после ДТП заняла долгое время, что послужило причиной увольнения мужчины с работы», — рассказали в пресс-службе.

Суд признал самарца виновным и решил взыскать в пользу пострадавших компенсацию морального вреда в размере 270 тысяч рублей. Судебный пристав обратил взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства.

Также сотрудник службывзыскал исполнительский сбор в размере 7% и запретил совершать регистрационные действия. Даже после этого мужчина не оплатил долг. Сделал он это только после ареста автомобиля.