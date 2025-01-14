В Самаре с виновника аварии взыскали компенсацию пострадавшим

В Самаре мужчину уволили с работы из-за травм и длительного восстановления после ДТП. С виновника аварии взыскали компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«Автомобилист столкнулся со встречным автомобилем Datsun, водитель и пассажирка которого получили серьезные травмы. Реабилитация после ДТП заняла долгое время, что послужило причиной увольнения мужчины с работы», — рассказали в пресс-службе.
Суд признал самарца виновным и решил взыскать в пользу пострадавших компенсацию морального вреда в размере 270 тысяч рублей. Судебный пристав обратил взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства.
Также сотрудник службывзыскал исполнительский сбор в размере 7% и запретил совершать регистрационные действия. Даже после этого мужчина не оплатил долг. Сделал он это только после ареста автомобиля.