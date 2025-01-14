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Рецидивист выследил бабушку в банке Екатеринбурга и ограбил ее

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 31-летнего рецидивиста, которого подозревают в нападении на 80-летнюю бабушку.

Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

Ограбление произошло 25 декабря 2024 года. По предварительным данным, рецидивист выследил в банке бабушку, которая снимала деньги. Далее он проследовал за ней в трамвае и вышел за ней. У подъезда дома на улице Предельной он напал на нее. Бабушка не отдавала сумку с деньгами, он повалил ее на землю и начал пинать.

Подозреваемый забрал сумку с 170 тысячами рублей, также там находились паспорт и СНИЛС. Деньги бабушка сняла, чтобы отдать их внуку за учебу.

Ранее подозреваемый был судим за кражи, грабежи, самоуправство, незаконный оборот наркотиков. Он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники полиции задержали жителя Асбеста 1998 года рождения, которого подозревают в краже в особо крупном размере.

27 ноября в полицию столицы Урала обратился житель Екатеринбурга 1990 года рождения, который сообщил, что потерял свой клатч с деньгами в 785 тысяч рублей и документами. Это произошло 22 ноября в районе перекрестка улицы Щербакова и Широкого переулка.