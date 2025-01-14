Рецидивист выследил бабушку в банке Екатеринбурга и ограбил ее

Ограбление произошло 25 декабря 2024 года. По предварительным данным, рецидивист выследил в банке бабушку, которая снимала деньги. Далее он проследовал за ней в трамвае и вышел за ней. У подъезда дома на улице Предельной он напал на нее. Бабушка не отдавала сумку с деньгами, он повалил ее на землю и начал пинать.