Рецидивист выследил бабушку в банке Екатеринбурга и ограбил ее

Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.
Ограбление произошло 25 декабря 2024 года. По предварительным данным, рецидивист выследил в банке бабушку, которая снимала деньги. Далее он проследовал за ней в трамвае и вышел за ней. У подъезда дома на улице Предельной он напал на нее. Бабушка не отдавала сумку с деньгами, он повалил ее на землю и начал пинать.
Подозреваемый забрал сумку с 170 тысячами рублей, также там находились паспорт и СНИЛС. Деньги бабушка сняла, чтобы отдать их внуку за учебу.
Ранее подозреваемый был судим за кражи, грабежи, самоуправство, незаконный оборот наркотиков. Он признал свою вину.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники полиции задержали жителя Асбеста 1998 года рождения, которого подозревают в краже в особо крупном размере.
27 ноября в полицию столицы Урала обратился житель Екатеринбурга 1990 года рождения, который сообщил, что потерял свой клатч с деньгами в 785 тысяч рублей и документами. Это произошло 22 ноября в районе перекрестка улицы Щербакова и Широкого переулка.