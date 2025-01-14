Был еще жив: юноша погиб при падении с шестого этажа

Трагедия произошла в Хабаровске днем 14 января. При падении из окна погиб молодой человек. Очевидцы говорят, что изначально парень был жив. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Сообщается, что все произошло в Южном микрорайоне города. Парень выпал из окна дома на шестом этаже.
После падения молодой человек был еще жив, но к тому моменту, как на место приехали врачи скорой помощи, он уже скончался. Медики лишь констатировали смерть.
Больше никакой информации о происшествии нет. Мы продолжаем следить за развитием событий.
Ранее, 9 января, жители Хабаровска нашли тело женщины на улице. Оно было обнаружено утром в районе Депо-2. Как оказалось, ей резко стало плохо, и она упала. Криминала в ее смерти нет.