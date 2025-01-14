Суд в Ростове продлил арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Находящийся в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд продлил на полгода, вплоть до восьмого июня, срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказал представитель инстанции.
Теракт был совершён в начале октября 2022 года. Обвиняемыми в деле значатся восемь человек. Помимо статьи о теракте, им инкриминируют незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств, а двум из них — контрабанду взрывчатых устройств.
Следствие полагает, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив создали организованную группу, в состав которой вовлекли несколько сообщников. Взрывчатое вещество было замаскировано под гражданский груз. При этом водителю автомобиля не было известно о планах злоумышленников. Из-за теракта, помимо самого водителя, погибли ещё четыре человека — они были в проезжающей мимо машине.
Следствие по делу в отношении Василия Малюка продолжается.
Предполагается, что первое слушание по уголовному делу состоится во вторник, 21 января.