Суд в Ростове продлил арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Следствие полагает, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив создали организованную группу, в состав которой вовлекли несколько сообщников. Взрывчатое вещество было замаскировано под гражданский груз. При этом водителю автомобиля не было известно о планах злоумышленников. Из-за теракта, помимо самого водителя, погибли ещё четыре человека — они были в проезжающей мимо машине.