Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ростове продлил арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Они будут находиться в СИЗО до восьмого июня.

Находящийся в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд продлил на полгода, вплоть до восьмого июня, срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказал представитель инстанции.

Теракт был совершён в начале октября 2022 года. Обвиняемыми в деле значатся восемь человек. Помимо статьи о теракте, им инкриминируют незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств, а двум из них — контрабанду взрывчатых устройств.

Следствие полагает, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив создали организованную группу, в состав которой вовлекли несколько сообщников. Взрывчатое вещество было замаскировано под гражданский груз. При этом водителю автомобиля не было известно о планах злоумышленников. Из-за теракта, помимо самого водителя, погибли ещё четыре человека — они были в проезжающей мимо машине.

Следствие по делу в отношении Василия Малюка продолжается.

Предполагается, что первое слушание по уголовному делу состоится во вторник, 21 января.