В Краснодарском крае из резервного фонда направят 1 млрд рублей на ликвидацию ЧС в Анапе

Соответствующее распоряжение губернатора региона Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации.
Решение о выделении средств было принято, в том числе, на основании обращения министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, сделанного 13 января 2025 года.
Резервный фонд — это часть бюджетных средств, предназначенная для покрытия расходов в случае, если доходов бюджета недостаточно для их финансирования.
Также стоит напомнить, что для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов уже было выделено 1,2 миллиарда рублей. Эти средства планировалось направить за счет перераспределения бюджетных ассигнований.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что на пляжах Анапы была проведена проверка новой машины, предназначенной для очистки песка от мазута. Аппарат просеивает песок через сито с ячейками размером 2,5 мм. В результате этого загрязнённый песок разделяется на три фракции.