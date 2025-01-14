В Краснодарском крае из резервного фонда направят 1 млрд рублей на ликвидацию ЧС в Анапе

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что на пляжах Анапы была проведена проверка новой машины, предназначенной для очистки песка от мазута. Аппарат просеивает песок через сито с ячейками размером 2,5 мм. В результате этого загрязнённый песок разделяется на три фракции.