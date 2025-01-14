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В Анапе испытали новую технику для очистки пляжей от мазута

В Анапе протестировали новую машину, предназначенную для очистки загрязненного мазутом песка. С ее помощью 13 января был очищен участок пляжа площадью 900 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: соцсети

Устройство работает по принципу просеивания: песок проходит через сито с ячейками размером 2,5 мм. В процессе материал разделяется на три фракции — чистый песок, мелкий мусор и крупные фрагменты мазута. Это позволяет эффективно удалять загрязнения и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Окончательная оценка эффективности метода и безопасности очищенного песка будет дана после дополнительных исследований. Пробы материалов, взятые на месте, отправлены в лабораторию экотоксикологического анализа почв МГУ им. М. В. Ломоносова для изучения.

Испытания новой техники стали актуальными в связи с недавними выбросами мазута, зафиксированными на пляжах Анапы и Темрюкского района. Работы по очистке прибрежной зоны продолжаются.

экология