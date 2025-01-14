Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трубу с кипятком прорвало на проспекте Пятилеток в Петербурге

Специалисты приехали на место для ликвидации ЧП.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Перекресток проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова в Петербурге утром 14 января затянуло густым паром. Причиной этому послужил прорыв трубы с кипятком. О случившемся написали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». «Комсомольская правда в Петербурге» обратилась за комментарием в ГУП «ТЭК СПб». Там сообщили, что специалисты уже работают на месте.

— Наша бригада на месте, — ответили изданию на вопрос, пообещав позднее прислать более полный комментарий.

Прорыв трубы повлиял на движение общественного транспорта. Из-за ЧП пришлось изменить трассы автобусных маршрутов №№ 12, 161, 169. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что трубу с горячей водой прорвало в столовой школы на Московском проспекте. ЧП обошлось без пострадавших.