Трубу с кипятком прорвало на проспекте Пятилеток в Петербурге

Перекресток проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова в Петербурге утром 14 января затянуло густым паром. Причиной этому послужил прорыв трубы с кипятком. О случившемся написали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». «Комсомольская правда в Петербурге» обратилась за комментарием в ГУП «ТЭК СПб». Там сообщили, что специалисты уже работают на месте.