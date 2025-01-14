Омич не смог помириться с бывшей девушкой и сорвал с нее золотой браслет

Как выяснилось, в новогодние праздники 40-летний омич пришел к бывшей возлюбленной помирить, но разговор не заладился. Во время словесной перепалки он схватил женщину за руку и сорвал с нее золотой браслет. Вместе с украшением подозреваемый быстро покинул место преступления.