Омич не смог помириться с бывшей девушкой и сорвал с нее золотой браслет

Житель Калачинского района стал фигурантом уголовного дела после неудачной встречи с бывшей девушкой. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Как выяснилось, в новогодние праздники 40-летний омич пришел к бывшей возлюбленной помирить, но разговор не заладился. Во время словесной перепалки он схватил женщину за руку и сорвал с нее золотой браслет. Вместе с украшением подозреваемый быстро покинул место преступления.
Позже омич продал украденный браслет приятелю за 2,5 тысячи рублей.
Сотрудники полиции завели в отношении мужчины уголовное дело о грабеже. Ему может грозить до 4 лет колонии.
Ранее мы сообщали, что омские полицейские задержали велосипедного вора-рецидивиста. За день он украл два велосипеда на разных этажах в подъезде одного дома.