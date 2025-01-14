В Кемерово во время давки на концерте пострадали несколько человек

Ранее, 6 ноября 2024 года, в Краснодарском крае была организована проверка после того, как дети в школе устроили давку. Тогда местные СМИ сообщали, что давка произошла из-за того, что у 14 классов одновременно закончились уроки и все ученики пошли за вещами в раздевалку.