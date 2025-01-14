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В Кемерово во время давки на концерте пострадали несколько человек

В Кемерово во время давки на концерте пострадали несколько человек. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Источник: PrimaMedia.ru

«12 января 2025 года на концертном мероприятии в одном из досуговых заведений г. Кемерово образовалась давка, толпа людей выдавила и разбила стеклянную перегородку, в результате чего несколько посетителей получили травмы», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с произошедшим была организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 6 ноября 2024 года, в Краснодарском крае была организована проверка после того, как дети в школе устроили давку. Тогда местные СМИ сообщали, что давка произошла из-за того, что у 14 классов одновременно закончились уроки и все ученики пошли за вещами в раздевалку.