Аварийный дом в центре Ростова тушили 18 пожарных

Об этом проинформировало ГУ МЧС по Ростовской области.
Пламя вспыхнуло 13 января в 5:00 на улице Мечникова, 53. Ранним утром жители соседних зданий проснулись от резкого запаха дыма и света огня.
На место происшествия прибыли 18 пожарных и шесть специализированных машин. Огнеборцам потребовалось почти два часа, чтобы ликвидировать пожар на площади 30 квадратных метров.
Стоит напомнить, что дом на Мечникова, 53, был признан аварийным в конце мая 2014 года, а его жильцы были расселены в 2018 году.
Ранее на этом участке находились четыре подобных аварийных дома: № 55 и № 57 уже снесены, остались № 51 и 53. В 2020 году произошел пожар в 55-м доме, который тушили несколько часов. В апреле 2024 года с дома № 51 отвалился большой кусок штукатурки. После инцидента жильцов переселили, а в здании был введен режим повышенной готовности.