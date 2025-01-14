Аварийный дом в центре Ростова тушили 18 пожарных

Ранее на этом участке находились четыре подобных аварийных дома: № 55 и № 57 уже снесены, остались № 51 и 53. В 2020 году произошел пожар в 55-м доме, который тушили несколько часов. В апреле 2024 года с дома № 51 отвалился большой кусок штукатурки. После инцидента жильцов переселили, а в здании был введен режим повышенной готовности.