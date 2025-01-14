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Новые пятна мазута появились в Орджоникидзе

В Орджоникидзе под Феодосией появились новые пятна мазута, ранее берег очистили от нефтепродуктов.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

На побережье направят группу на уборку.

Всего в городском округе создали 39 групп, наблюдение ведется от Лисьей бухты до Песчаной балки.

В Крыму от нефтепродуктов очистили, в том числе повторно, более 178 километров берега, собрано более 430 тонн загрязненного грунта. Также на побережье региона не выявлено крупных пятен мазута.

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по устранению последствий разлива мазута.

экология