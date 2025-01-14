Новые пятна мазута появились в Орджоникидзе

Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
На побережье направят группу на уборку.
Всего в городском округе создали 39 групп, наблюдение ведется от Лисьей бухты до Песчаной балки.
В Крыму от нефтепродуктов очистили, в том числе повторно, более 178 километров берега, собрано более 430 тонн загрязненного грунта. Также на побережье региона не выявлено крупных пятен мазута.
Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по устранению последствий разлива мазута.