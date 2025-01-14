На Кубани за 2024 год произошло 107 ДТП с детьми за рулем мототранспорта

За 2024 год в Краснодарском крае произошло 107 ДТП с несовершеннолетними водителями за рулем мототранспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
В авариях погибли три ребенка-водителя, а также два несовершеннолетних пассажира. 106 детей получили травмы, часть из них стали инвалидами.
С начала же 2025 года с детьми-водителями случилось пять аварий. В результате них были ранены шесть несовершеннолетних.
«Теперь вопрос к родителям — вы уверены, что ваш ребенок вернется живым и невредимым после поездки?» — написали в телеграм-канале Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Правоохранители напоминают, что покупка мопедов и мотоциклов ребенку может привести к серьезным последствиям. Родителей просят ответственно подходить к выбору подарков детям и не покупать транспортные средства до достижения ими необходимого возраста и уровня квалификации.
Ранее сообщалось, что суд арестовал на 10 суток водителей, устроивших дрифт-шоу в Краснодаре.