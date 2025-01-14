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45-летний житель посёлка Красноярского края спилил лес на 2,6 млн рублей

Он хотел продать деревья, но не успел.

Источник: ГУ МВД

Задержан 45-летний житель посёлка Стрелка, который подозревается в незаконной рубке деревьев. Заведено уголовное дело.

Установлено, что из-за финансовых трудностей он в Озерновском участковом лесничестве, рядом со своим покосом для животных, незаконно спилил лес. За два дня мужчина заготовил 82 дерева (пихта, ель, сосна, лиственница и берёза) объёмом 160,9 м³ на 2,6 млн рублей. Сразу вывезти и продать древесину он не смог из-за плохой дороги.

В конце ноября к нему домой приехали полицейские. Мужчина во всём признался и пообещал возместить ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.