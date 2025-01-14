45-летний житель посёлка Красноярского края спилил лес на 2,6 млн рублей

Установлено, что из-за финансовых трудностей он в Озерновском участковом лесничестве, рядом со своим покосом для животных, незаконно спилил лес. За два дня мужчина заготовил 82 дерева (пихта, ель, сосна, лиственница и берёза) объёмом 160,9 м³ на 2,6 млн рублей. Сразу вывезти и продать древесину он не смог из-за плохой дороги.