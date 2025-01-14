Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 млрд долларов

Ранее называлась оценочная цифра в 135−150 миллиардов долларов. Размер ущерба вырос по причине того, что огонь, усиливаемый ветром, по-прежнему быстро распространяется. При этом названная сервисом цифра не является окончательной.
Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли.
Уничтожено более 12,3 тысячи строений, в числе которых не только жилые дома, но также школы, библиотеки, церкви, магазины, рестораны, банки. Из-за пожара домов лишились многие знаменитости.
В зоне повышенного риска возникновения пожаров в настоящее время находится более восьми миллионов человек.
Причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода. Из-за сильного ветра, который мешает работе авиации, локализовать пожары не удается.
Как заявил избранный президент США Дональд Трамп, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем если бы по городу был нанесен ядерный удар. Он также предположил, что число погибших вырастет.
Действующий глава государства Джо Байден сообщил, что восстановление пострадавших от огня районов Лос-Анджелеса будет стоить десятки миллиардов долларов.
Пожары стали самыми масштабными и разрушительными в истории штата. В Калифорнии введен режим масштабного бедствия.