В Самарской области сотрудница банка остановила перевод денег мошенникам

Для этого требовалось перевести деньги на неизвестный счет. Сами перевести деньги женщины не смогли и пошли в ближайший банк. Сотрудница стала расспрашивать их о получатели крупной суммы. Не получив внятного ответа, девушка решила действовать по алгоритму, разработанному с полицейскими.