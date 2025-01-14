В Самарской области сотрудница банка остановила перевод денег мошенникам

В Самарской области сотрудница банка из Жигулевска остановила двух женщин, которые хотели перевести более 800 тысяч рублей мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«В середине декабря девушка сообщила, что в офис банка пришли две взволнованные клиентки и пытались оформить перевод крупной суммы. Прибывшие полицейские выяснили, что к 59-летней женщине обратилась за помощью соседка, которой по телефону поступило предложение заработать на инвестициях», — рассказали в пресс-службе.
Для этого требовалось перевести деньги на неизвестный счет. Сами перевести деньги женщины не смогли и пошли в ближайший банк. Сотрудница стала расспрашивать их о получатели крупной суммы. Не получив внятного ответа, девушка решила действовать по алгоритму, разработанному с полицейскими.
Полицейские объяснили, что это мошеннический обман. Хищение крупной денежной суммы удалось предотвратить. Сейчас заведено уголовное дело.