Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации

КРАСНОЯРСК, 14 янв — РИА Новости. Пострадавший после нападения на него гражданином Узбекистана в аэропорту Красноярска находится в реанимации, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
«Пострадавший госпитализирован в больницу, находится в реанимации, состояние врачи оценивают как стабильное. Получил весь объем необходимой медицинской помощи, продолжает лечение», — сказал собеседник.
В понедельник управление на транспорте МВД РФ по СФО сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.
РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по СФО сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала.
На кадрах допроса, опубликованных в Telegram-канале транспортной полиции Сибири во вторник, мужчина рассказал, что прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой. В момент нападения он был пьян.