Браконьеры из Хабаровска сбили инспектора и попались с 36 фазанами

Инспектор заметил микроавтобус, который подозрительно медленно двигался вдоль трассы. Через окна машины было видно, что пассажир на заднем сиденье держит предмет, похожий на ружье. Подозрение подтвердилось, когда автомобиль остановился рядом с фазановым выводком у дороги.