Браконьеры из Хабаровска сбили инспектора и попались с 36 фазанами

Двух жителей Хабаровска задержали в Октябрьском районе Амурской области сотрудники Дирекции ООПТ, когда они незаконно охотились на фазанов, сообщает Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ.
Инцидент произошел 12 января в Октябрьском районе во время планового рейда. Попытка сбежать от инспектора обернулась ДТП и кюветом.
Инспектор заметил микроавтобус, который подозрительно медленно двигался вдоль трассы. Через окна машины было видно, что пассажир на заднем сиденье держит предмет, похожий на ружье. Подозрение подтвердилось, когда автомобиль остановился рядом с фазановым выводком у дороги.
Чтобы предотвратить очередной выстрел, инспектор обогнал микроавтобус, вышел из своей машины и перекрыл дорогу. Однако водитель нарушителей вместо остановки нажал на газ. Чудом не задев человека, микроавтобус зацепил автомобиль инспектора и вылетел в кювет.
При проверке автомобиля обнаружилось заряженное ружье и два мешка с фазановыми тушками: 21 самка и 15 петухов. Браконьерами оказались братья из Хабаровска, которые проигнорировали закрытие сезона охоты на фазанов 31 декабря.
«Наш сотрудник действовал оперативно и профессионально, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий», — сообщили в Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ.
Сейчас в отношении нарушителей проводится разбирательство по фактам незаконной охоты, ДТП и неповиновения требованиям инспектора. Мужчинам грозит крупный штраф и, возможно, лишение права на охоту. Ущерб природе, нанесенный браконьерами, еще предстоит оценить.