Поезд насмерть сбил 23-летнего мужчину в Ростове

В Ростове под колесами поезда погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Трагедия произошла 13 января на железнодорожном перегоне «Аксай-Кизитеринка» около 18:25.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 23-летний житель поселка Октябрьский Аксайского района.
— По предварительным данным, причиной смертельного травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.
Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.