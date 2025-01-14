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Поезд насмерть сбил 23-летнего мужчину в Ростове

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Ростове под колесами поезда погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла 13 января на железнодорожном перегоне «Аксай-Кизитеринка» около 18:25.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 23-летний житель поселка Октябрьский Аксайского района.

— По предварительным данным, причиной смертельного травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

несчастный случай